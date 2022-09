Comienzan los sorteos y demás actividades por el 'Mes del empleado de Comercio'

Guillermo Santellán adelantó en LU32 lo que se viene y el gremio ha preparado para celebrar la jornada que, recordó, será feriado para todos los trabajadores mercantiles el lunes 26, como sucede desde hace años. Sorteos de sueldos, órdenes de compra, pero también capacitaciones durante todo el mes, para culminar con una peña.