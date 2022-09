Limpieza de basurales y mantenimiento de calles

Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas se brindó un informe con el detalle de los trabajos realizados en los últimos días, en distintos sectores de la ciudad, con personal, equipamiento y recursos municipales, con la finalidad de resolver los principales inconvenientes en cuanto a transitabilidad y acumulación de residuos.

El Plan de Limpieza de Basurales a cielo abierto –que se encuentra en ejecución- busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

En este sentido se trabajó en dos puntos: Av. Eva Perón entre Av. Avellaneda y Camino Frontera Sur (donde este tipo de tareas de limpieza se realizan de manera permanente) y en el barrio Nicolás Avellaneda.

Cabe destacar que el Municipio cuenta con un relevamiento propio, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

Cabe recordar que este miércoles, se abrirá la licitación para el alquiler de equipamiento para el mantenimiento de calles y limpieza de basurales, con un presupuesto oficial de más de 130 millones de pesos.

Por otra parte, desde el área de Mantenimiento Urbano se agregó que finalizaron los trabajos de mantenimiento en el barrio La Araña con el granceado de calles.

Previamente se realizó un proyecto de nivelación, apertura, desmonte y entoscado de calles internas, que contó con un relevamiento técnico para mejorar el trazado urbano.

Al respecto, cabe destacar que en el mes de agosto se inició la obra de pavimentación de prolongación sur de calle Rivadavia, que beneficiará a familias de los barrios La Araña, Los Robles, Municipales, Plan Novios, Plan Abuelos y zonas aledañas, con una inversión que supera los 20 millones de pesos.

Por otra parte, en Villa Magdalena se ejecutaron las tareas de limpieza de cordón cuneta y bacheo en calle Cerrito, entre Av. Sarmiento y Av. Trabajadores.

Puntualmente las obras de bacheo consistieron en el fresado, retiro de una capa de pavimento, colocación de nuevo material de bacheo y posterior compactación con rodillo.

Este tipo de trabajos se encuentran incluidos en el Plan de Mantenimiento Integral 2022 que tiene por finalidad, por un lado, mejorar el estado de las calles, la transitabilidad, la accesibilidad tanto para los vecinos del sector, como así también para el ingreso de los servicios de emergencias, y por otro, mejorar la evacuación del agua, especialmente en el período de lluvias, cuando se originan mayores complicaciones.