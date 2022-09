ANSES optimizará tiempos de trámites con la creación de la Regional Bonaerense en Olavarría

Lo admitió Maximiliano Wesner, responsable de la UDAI local este martes en LU32, tras haber recibido a Fernanda Raverta, la responsable nacional del organismo, la pasada semana en nuestra ciudad. Explicó que el anuncio no implica la creación de puestos de trabajo. Destacó la vuelta del Centro de Cómputos en el 2020.