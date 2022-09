A beneficio de Ola Rosa: lanzaron la Expo de Autos y Motos Clásicas

Al mediodía de este martes, en el Museo Emiliozzi, se presentó la segunda edición de la Exposición de Automóviles y Motos Clásicas y Antiguas, que se realizará desde el próximo 19 de octubre en el Centro de Exposiciones de la Municipalidad de Olavarría.