‘Fue una fiesta de la Industria, más que de la política’

El responsable de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, Jorge Sobarzo, se refirió a los ecos que quedaron, luego de la cena del sábado, que reiteró récord con 698 tarjetas vendidas, reveló. Añadió que la situación de la Industria quedó plasmada en esa foto, con la capacidad de Olavarría de levantar una rama, cuando otra rama del valor agregado cae.