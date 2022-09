La Resolución fue aprobada con la presencia en el recinto de un nutrido grupo de personas que se encuentran afectadas por esta situación. Al respecto, señaló Cecilia Krivochen: “supimos de esta convocatoria al recinto por las redes sociales, porque a varios días de la marcha masiva que se realizó en todo el país y ante un comunicado del Gobierno Nacional en el que se manifestó que el atraso que se produjo en los pagos a las obras sociales por las prestaciones en discapacidad se regularizarían, esto no sucedió”.

Contó Cecilia Krivochen: “he recibido en mi despacho a profesionales y también me han contactado familias que nos piden intercedamos para que esta situación se revierta, porque si ya venían transitando una situación de precarización total cobrando a 60 o 90 días, esto se agudizó y cada vez es peor porque día que pasa, día que pierden, porque el dinero que reciben no acompaña la inflación que no deja de subir mes a mes”.

En igual línea analizó: “de acuerdo a datos oficiales, hay más de 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se ven afectadas por los recortes del Estado a los prestadores de salud, personas que en mayor o menor medida requieren del apoyo de profesionales para poder tener una mejor calidad de vida” y resumió: “ellos no pueden esperar, un día sin tratamiento significa un retroceso importantísimo que afecta su calidad de vida y también la de sus familias”.

Cerró afirmando: “abundan los relatos que bregan por la igualdad, la inclusión, la defensa de los derechos, pero ese relato se cae cuando vemos y escuchamos las historias de vida de pacientes, familiares y profesionales”.