Valetutto: 'Acá en Olavarría se pueden quedar'

Se desarrolla la Expo Formación + Empleo en el Centro de Convenciones de Olavarría. En la previa, por LU32, el secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Julio Valetutto, destacó la posibilidad que suma para que quienes están recién saliendo al mercado laboral o definiendo qué estudiar, elijan Olavarría. Agradeció a los empresarios presentes.