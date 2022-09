Continúa el Mes del Empleado de Comercio: se conocieron los primeros ganadores y hay más sorteos

Desde el CECO, Guillermo Santellán, repasó el listado de quienes fueron favorecidos con órdenes de compras, sueldos y electrodomésticos. Manifestó que continúa con viento a favor la organización de las charlas de capacitación y la Peña por el Día del Empleado de Comercio.