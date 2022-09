Isabel II: la monarca que enfrentó la decadencia del Imperio

Eduardo Lazzari, el historiador que los lunes tiene el espacio Entre Amigos, se refirió a la vida de la reina fallecida la semana pasada. Destacó que le tocó ser la Jefa de Estado que tuvo el tiempo de la transformación del Imperio Británico que pasó de colonias, a los estados asociados en la Mancomunidad de Naciones o Commonwealth.