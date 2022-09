‘Contra el abuso sexual infantil, nada alcanza’

Foto: Dante Lartirigoyen/FACSO

Se desarrolló este martes en el Teatro Municipal una charla para prevenir el grooming, el delito de abuso sexual a través de la manipulación vía redes sociales, para unos 800 estudiantes de escuelas secundarias. Estuvo a cargo de Roxana Domínguez, presidenta de la ONG Mamá En Línea, y del Fiscal Lucas Moyano, de la UFI especializada en delitos informáticos.