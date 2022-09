Bomberos: ‘Se prevé un verano bastante difícil’

El Comandante Mayor Javier Domínguez se expresó en La Voz de Bomberos, en torno a los inconvenientes que ya está generando la sequía en nuestra zona y la proyección para la temporada de mayor temperatura, que se realiza con lo que se observó en el hemisferio Norte. Convocó a llevar adelante medidas de prevención, como cortafuegos en los campos y el mantenimiento de los terrenos baldíos.