El Peronismo de Juntos por el Cambio afirma que hay que recortar más el Estado para bajar la inflación

Juan Carlos Sánchez Arnau, economista cercano a Miguel Pichetto, sostuvo en LU32 que se debe recortar el salario a empleados públicos 10%, dejar de abrir universidades porque son 'innecesarias', bajar los subsisdios al transporte y los servicios públicos, revisar las contrataciones de empleo público y las empresas públicas y cortar con las transferencias discrecionales a las provincias. Consideró que Massa ya empezó con un ajuste, pero debe ser mayor.