Sigue el paro en El Popular: pagaron el 38% de la deuda

Los trabajadores periodistas restan percibir la mayor parte del salario de agosto, que se debería cobrar hasta el 8 de septiembre, según el plazo legal. Este miércoles hay intervención del Ministerio de Trabajo local. En asamblea este martes definieron continuar con la medida de fuerza, de características inéditas en nuestra ciudad, hasta que se regularice el 100% de lo adeudado, según explicó Andrés Pellegrini, secretario adjunto de la Asociación de Periodistas de Olavarría a LU32.