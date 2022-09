El concejal Matrella participa del Congreso CREA

El edil de la UCR Juntos, productor agropecuario e integrante de la Rural, fue invitado por el grupo CREA de Olavarría, a participar de estas jornadas que se desarrollan hasta este viernes en el predio palermitano, con más de 7500 participantes. Destacó la noche de la Red de Innovación Local, donde intendentes, como el de Olavarría que estuvo, aplican el método CREA para pensar políticas locales.