Con 19 votos, el Concejo aprobó la prórroga del Servicio de Obras Sanitarias a Coopelectric por 5 años

Ante la presencia de algunos interesados en el tema, se alteró el orden del día, para tratar una resolución del Frente de Todos, que pide la construcción de un anfiteatro, en un espacio de la localidad donde se radica una plaza. La concejal Cazot explicó que los chicos de la escuela que lo impulsan, están en un programa de la Provincia, pero no alcanzará el dinero, por eso considera necesario, solicitar al Ejecutivo local que lo complete. Fue aprobado por unanimidad, y arrancó los primeros aplausos del día. Luego tomaron la palabra los chicos de la escuela, que explicaron el por qué querían ‘la plaza con más mesas, sillas y juegos’.

Tras este proyecto, se trató la resolución para nombrar como ‘vecinas destacadas’ a Mabel Poly y Elba Echaide, fundadoras de la Comisión de Damas ‘Por la Sonrisa de un Niño’, conocidas entre otras actividades, por ser las organizadoras, todos los años, de la llegada de Papá Noel. Fue el concejal Frías, del bloque Juntos, quien leyó el proyecto de resolución. Fue aprobado por unanimidad, y también aplaudido. Las vecinas estaban en el recinto y fueron avisadas que la resolución se les entregará en los próximos días.

Se retomó el orden del día, con el tratamiento de la aceptación de la prórroga de la concesión del servicio de Obras Sanitarias, en favor de Coopelectric. Será por 5 años, indicó el concejal Coscia, encargado de defender el proyecto de ordenanza. Abarca a todos los servicios de obras sanitarias que la cooperativa presta en el partido. El Concejo debe rubricar el decreto que ya firmó el intendente Galli para que esto se dé.

La concejal Arouxet indicó que las autoridades de la cooperativa respondieron ‘lo que quisieron’ cuando fueron al Concejo. Denunció que no pudieron estudiar el expediente en el Cuerpo, como sucedió con el de Transporte Público. Afirmó que Oscar López, gerente de la cooperativa, les dijo que no podían hacer las obras pautadas en la concesión porque estaban trabajando a pérdida y que, pese a eso, buscan prorrogar la concesión. Adelantó que se vendrá un nuevo incremento en la tarifa, que sería del 240%. Adelantó el pedido de abstención, por no haber podido estudiar el expediente.

El concejal Sánchez recordó que las cooperativas tienen como objeto brindar un servicio y no persiguen ánimo de lucro, por eso, desde ese punto, siempre estarán a favor de tener una cooperativa. Es muy difícil, dijo, que cuando las cooperativas se olvidan de ese fin primario, hay que recordarlo. Adelantó que van a acompañar el proyecto, pero pidió que no se olviden del fin social que tienen. Fue aprobado por mayoría, con 19 votos, excepto la abstención de Ahora Olavarría.

Se aprobó una cesión de derechos en favor de una empresa, que pertenecía antes a Vial Namuncurá.

Se alteró el orden del día para tratar un proyecto que distingue al grupo fundador de la Casa de Cultura y Turismo de la Villa. Lo introdujo el concejal Sarachu. Fue aprobado por unanimidad, también ante la presencia de las destacadas.