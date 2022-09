Charla sobre mecánica básica en el Museo Emiliozzi

Este viernes 23 de septiembre a las 19 horas se realizará una charla sobre “Mecánica Básica”, a cargo del Vitarti Girl’s Team, en el marco de la presentación del Top Race.

La categoría nacional de automovilismo estará en Olavarría, durante los días 24 y 25 de septiembre.

Vitarti Girl’s Team es el primer equipo de mecánicas mujeres dentro del automovilismo profesional en Latinoamérica. Actualmente compiten en el Top Racecon tres Chevrolet y tienen 15 carreras disputadas en el Top Race, obteniendo 3 podios, 1 victoria, 3 récord de vuelta y 1 pole position.

Vitarti Girl’s Team tiene su sede en Campana, provincia de Buenos Aires, donde cuenta con el asesoramiento de la escudería JRT Racing.

Tamara Vital, fundadora, jefa y periodista especializada en automovilismo, se refirió a la inclusión de las mujeres e igualdad de género en el mundo de automovilismo.

“Después de los noventa se crearon muchas categorías de mujeres donde han incursionado muchas chicas. Es más, desde el ‘85 en adelante estuvo más predispuesta la mujer, en un ambiente donde se viene trabajando mucho, se la viene incluyendo”, afirmó Tamara.

Al mismo tiempo reconoció que “en lo que es Zonal, en todo el interior del país hay un montón de categorías que tienen muchas mujeres corriendo o muchas mecánicas trabajando. Las chicas que van a trabajar hoy conmigo tienen experiencia en automovilismo zonal que capaz antes no eran nombradas o conocidas por esto de no estar en la tele, no estar expuestas”.

“Más allá de todo, creo que el automovilismo sí es un deporte que te permite pelear de igual a igual el hombre y la mujer, y creo que es uno de los más inclusivos”, cerró.