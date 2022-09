Quedó inaugurado el nuevo pabellón de Gastroenterología

A partir de este martes comienzan las tareas para ‘mudar’ a los pacientes. En la mañana de este lunes, el acto del corte de cintas fue encabezado por el intendente Ezequiel Galli, y también participó el diputado nacional, Diego Santilli. Se trata de una obra que suma 18 camas y dos quirófanos, entre otras áreas, al sistema de salud. Galli adelantó que están por firmar con una empresa para la segunda etapa.

Your browser does not support the audio element.