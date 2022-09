Con la digitalización de total de trámites como objetivo, destacan el reconocimiento por la apertura de datos de la Municipalidad

La ingeniera Emilia Díaz, responsable de empresas e inversiones del gobierno municipal, junto a Ivana Servetto, referente del área de Gobierno Abierto, estuvieron en Radio Olavarría para referirse al primer lugar del ranking con el que Olavarría fue distinguido en la medición de apertura y puesta a disposición de la ciudadanía de información pública.