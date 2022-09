Bomberos se reunirá con instituciones relacionadas con el Campo

Se trata de intentar acciones preventivas en torno a lo duro que se preanuncia el verano, en lo relacionado con la cuestión de los incendios de pastos y campos que, lamentablemente, se proyectan por la seca. Hugo Fayanás, titular de Bomberos de Olavarría, señaló en LU32, que será el lunes 3 desde las 20 horas, en el Cuartel. Ya se están cursando las invitaciones.