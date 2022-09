La Unión Industrial y el FOGABA firmaron un convenio

Con el mismo, buscan agilizar el otorgamiento de financiación para empresas e industrias locales. El acto se dio en la mañana de este miércoles en la sede de la Unión, encabezado por César Longo, titular del agrupamiento, y por Verónica Wejchenberg, responsable del Fondo de Garantías de Buenos Aires. Participaron Federico Aguilera y Maximiliano Wesner, subsecretario de minería y concejal. Como muestra, el empresario Julián Abad fue uno de los primeros en suscribir un acuerdo.