La Asociación de Músicos de Olavarría buscando apoyos para conformar ‘circuitos’

Ignacio ‘Pacho’ Montoya Carlotto estuvo en LU32 ejemplificando lo que buscan desarrollar, con la cuarta edición del Encuentro de Jazz Olavarría, que se desarrolla viernes 30 y sábado 1 con entrada libre y gratuita en el Teatro Municipal.