UCR: buscan la unidad para concentrar las fuerzas en el 2023

Francisco González, secretario de la Convención de la UCR Provincia, se expresó en Radio Olavarría, en torno a la cuestión de las PASO, por las que abogó que se concreten. "No podemos discutir esto cada dos años", afirmó. También hizo referencia a la posibilidad de liderar en Juntos que tiene y necesita el radicalismo. En ese marco, destacó la conferencia conjunta de Manes y Lousteau, realizada en la UBA hace algunas horas. Señaló que están buscando no confrontar internamente en las elecciones radicales del 13 de noviembre.