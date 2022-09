Olavarriense participa de Feria de Alimentos Orgánicos en EEUU

Martín Panarace está en Filadelfia, donde se desarrolla la 'Natural Products Expo East 2022'. Se discute el futuro de la alimentación en el mundo, mencionó el profesional en diálogo con Radio Olavarría. Si bien reconoció las complejidades de este tipo de pensamientos para aplicarlos en el país, una nación como la Argentina no puede estar fuera de estOS debates, porque el mundo sigue avanzando, pese a los problemas internos.