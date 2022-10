Ritondo: ‘Dalton es uno de los primeros que me acompaña como candidato a gobernador’

Ritondo en clave electoral como pre candidato a gobernador, llegó acompañado por el diputado provincial por la Séptima Sección, Juan Carrara, su par Alex Campbell de la Primera, el Senador Provincial por la Tercera Sección, Walter Lanaro, la referente de Bolívar, Sandra Santos, y la de Necochea, María Eugenia Vallota.

Abiertos a preguntas, Ritondo destacó su relación con Patricia Bulrrich, pero afirmó que su candidata a presidenta en María Eugenia Vidal. Reconoció que trabajan juntos, como presidenta del PRO y Jefe de Bloque de la fuerza en Diputados. “También tengo excelente relación con Mauricio Macri”, de quien tengo el apoyo, expresó.

El legislador nacional afirmó que respeta a Jáuregui “porque es uno de los que no escondió la cabeza estos dos años”.

“No somos unos loquitos que venimos acá a tratar de generar una alternativa a Ezequiel”, explicó Dalton Jáuregui, tras los elogios de Ritondo.

El diputado nacional sostuvo que ve intenciones de quitar las PASO por parte del gobierno para perjudicar a Juntos. Para Campbell, no es la prioridad de ningún argentino si hay o no PASO. En esa línea, el senador Lanaro quiso tranquilizar a los bonaerenses afirmando que el Ejecutivo no tiene el número en el senado para suspender las Elecciones Primarias.

Ritondo, respecto a la cantidad de precandidatos en la coalición, expresó que falta mucho tiempo todavía y recordó lo sucedido en 2014 con Vidal y Macri y en 2018 con Kicillof. De todas formas él se dice con la decisión de dar la pelea para la Gobernación.

“Me puse a hacer alcaldías que nunca se utilizaron” repasó como una de las autocríticas de su gestión, pero afirmó que los vecinos le reconocen la mejora en las estadísticas y los policías lo saludan en todos los lugares donde lo ven. Respecto a las críticas a la gestión actual mencionó algunos dichos del gobernador en entrevistas y la ‘liberación de presos a mansalva’.

Sobre el final, también se refirió a la situación institucional del Club Atlético Independiente, que va a elecciones este domingo. Apoyó explícitamente a la lista que conformó con el periodista Fabián Doman.

Jáuregui respondió acerca de su relación con Ezequiel Galli, que reconoció como ‘buena’. También dijo que haya discusiones a nivel local en un mismo espacio, enriquece.

Declaró no estar atento a si hay o no precupación en el entorno de Galli por su aparición en escena.