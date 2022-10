Se manifestaron por la muerte de la perra en el Barrio Luján y la agresión a la vecina

Foto/Audio: En Línea Noticias

En la tarde de este lunes, en un movimiento encabezado por la familia del animal, Tormenta, y la propia víctima, decenas de personas se reunieron en las puertas del Palacio Municipal y reclamaron respuestas a la Justicia. 'El tipo está suelto, no sabemos si no puede estar en Barrio San Vicente, porque tiene otro domicilio allá', declararon ante la prensa.