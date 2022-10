‘Cuando uno se acerca al Cuartel, se motiva’

Fotos: Paco Zelaya

Como estaba previsto, este pasado lunes tuvo lugar en las instalaciones del Cuartel Central de Bomberos, la reunión con los diferentes sectores que nuclean al campo en nuestro partido, junto a representantes de bomberos voluntarios. Eduardo Alem, al frente de la Sociedad Rural, se expresó este martes en LU32.