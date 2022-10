Coopelectric e Ingeniería instalarán el primer ‘surtidor’ público de energía para vehículos

Lo adelantó el ingeniero Marcelo Spina en LU32, antes de concretar la charla, enmarcada en el ciclo que promueve la cooperativa con la palabra de diferentes especialistas. La estación de carga estará en la Facultad, se inaugurará en breve y generará de forma limpia la energía para cargar las baterías. El profesional advirtió que hay un horizonte importante en la creación de empleo, mediante la conversión de vehículos con motorización tradicional a eléctrica, con lo que no es necesario ‘comprar’ autos que son eléctricos de fábrica.