La concejal Vergel trabaja en un proyecto para que una calle de la ciudad lleve el nombre del ex intendente Raúl Pastor

La concejal Belén Vergel con el acompañamiento de la conducción de la UCR, se encuentra trabajando en la actualidad en un proyecto para que una de las calles de la ciudad lleve el nombre del ex intendente radical Raúl "Cacho" Pastor.

Mario Lázaro, ex concejal y diputado provincial; Pilar Núñez, primera concejal que tuvo el radicalismo y que ejerció durante el mandato de Pastor; Fernando Azzato; Susana Capuano, hija de "Perico" Capuano quien trabajó durante muchos años al lado de él; "Coco" Gallego; Nelson Digiacomo, ex presidente del Concejo Deliberante; Carlos Bianchi, ex concejal; Francisco Amoroso; Aldo Pattaro y Juan Carlos Parini, delegado en Villa Alfredo Fortabat; son algunas de las personas que acompañan la propuesta.

Al respecto, Vergel manifestó que "Cacho falleció en 2018 y creemos que es momento de brindar este merecido reconocimiento a un gran intendente que tuvo nuestra ciudad". "Una persona honesta, humilde y con vocación de servicio. Gobernó con austeridad y firmeza, hasta que debió dejar su cargo debido al golpe de Estado de 1976", concluyó.

"Cacho" fue abogado y dirigente histórico del radicalismo local. Llegó a la intendencia en 1973 hasta el golpe militar del 24 de marzo de 1976, donde fue reemplazado por Carlos Portarrieu.

Además, fue presidente del Comité Radical, concejal entre 1993 y 199 y también formó parte de instituciones importantes de la ciudad como el Club Estudiantes y la Asociación de Abogados.