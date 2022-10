Controversia por la obra de la nueva sede del Instituto de Educación Física

Tras conocerse el video del gobernador, fue en principio el Intendente Ezequiel Galli quien en twitter le pidió a Kicillof que no le mienta a la gente y dijo que la obra de construcción del edificio la está haciendo la municipalidad de Olavarría con el fondo educativo.

El jefe comunal olavarriense agrega que desde hace 7 años decidió destinar el fondo educativo a más de 70 edificios públicos, por lo que considera desacertado que el gobernador diga que está haciendo la obra.

En las últimas horas, fue el Diputado Provincial César Valicenti el encargado de contestarle al intendente, diciendo también en esa red social que “si hay un Gobernador que no miente es Kicillof. No solo eso, sino que apuesta a una inversión histórica en infraestructura educativa en el marco de un plan estratégico que desde hace mucho tiempo no contaba la Provincia de Buenos Aires.