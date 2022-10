Indagan a los dos detenidos por Facilitación o Distribución de Material de Abuso Sexual Infantil

Pueden o no hacer uso de su derecho constitucional a no declarar, pero tras ese acto donde serán notificados fehacientemente de los hechos que se les imputan, quedarán a la espera de que la Justicia pueda o no pedir su prisión preventiva, para que esperen un potencial juicio en la cárcel.

El delito por el que están acusados prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión, con lo que no sería excarcelable, pero, además se dispone que pueden incrementarse en un tercio los mínimos y los máximos de la pena, cuando se acredita que las víctimas tienen menos de 13 años.

En este caso, recordemos, el fiscal Moyano relató este martes que pudieron determinar que había archivos con material de bebés de hasta 3 meses de edad.