La Murga Arrebatando Lagrimas celebra sus 23 años Sembrando el Carnaval

Este sábado 15 de octubre desde el 21 Hs en Mariano Moreno Arrebatando Lagrimas celebra sus 23 años de trayectoria, en la previa al evento dialogamos con su referente, Ariel Rodríguez.

“Hoy festejamos estos 23 años, pero no fue fácil hacer Murga en los años 1999, 2000 y 2001 cuando comenzaron nuestros compañeros. Somos una agrupación de puertas abiertas sin fines de lucro, todos los que integran la familia de Arrebatando lagrimas cumplen un rol muy importante para que todo esto pueda llevarse a cabo.” Fueron algunos de los conceptos manifestado por Ariel Rodríguez.

“Sembrando Carnaval” es el festejo previsto para este sábado 15 de octubre que se realizará en el Club Mariano Moreno. Las entradas anticipadas ya están a la venta y tienen un valor de $800.