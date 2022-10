'Son regalos que te da la vida'

Lo dijo en LU32 Alejandro Spinella, titular de Cabaña Don Romeo. Tras lo vivido en el 17 remate anual.Este remate me trae una emoción enorme,es un punto de encuentro.El empresario destacó'me olvido del negocio y me siento muy feliz, viendo a la gente en el almuerzo, a comerciantes, productores y cabañeros, compartiendo este día'.Son regalos que te da la vida.