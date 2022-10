Feriantes reclaman al municipio el alumbrado público en el Corsódromo

Foto: MTE Archivo

Se trata de los agrupados en el MTE, que habían llegado a un acuerdo con la dependencia que conduce Diego Robbiani, en el uso de aquel lugar para feriar los fines de semana, pero la Comuna decidió que no se encienda la iluminación en ese sitio. En conferencia de prensa en el Paseo Mendía, donde se está dando una feria de La Minga este fin de semana, aclararon que no quieren subsidios ni planes, solo que los dejen trabajar.