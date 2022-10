'La lluvia dará un empujón a los precios de la hacienda en pie'

Tomás Pajaro Wallace habló en LU32. Integrante del equipo de trabajo de Wallace S.A. El joven trabaja en la casilla de la firma azuleña en el MAG.Hacemos ventas al oído, cuando viene Juan Wallace se hacen ventas con martillo.Estamos muy felices en el nuevo mercado. Con la tecnología nos estamos acomodando día a día.Estos avances nos dan precisión y efectividad en la venta de hacienda.