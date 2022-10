CECO: Inscriben para el Jardín de Infantes Niño Feliz

Se trata de los nuevos chicos y chicas, cuyos padres opten por enviarlos a la institución, que cuenta con Maternal y Nivel Inicial, o sea de 45 días a 5 años de edad. Guillermo Santellán, integrante de la Comisión Directiva del gremio, indicó en LU32 que no es necesario que sea hijo de afiliados, pero que éstos tienen prioridad al momento de definir el cupo.