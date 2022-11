Sistema de Identificación de Tranqueras en la zona rural de Olavarría

La concejal Belén Vergel, cuyo bloque impulsa la iniciativa en el Concejo Deliberante, se refirió a este proyecto que pretende aplicarse en establecimientos y escuelas rurales, bajo la denominación “SIT” y que actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Infraestructura del Honorable Concejo Deliberante