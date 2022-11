El próximo remate mensual será el martes 8 de noviembre en Lamadrid

Lo anunció Marcos Matteucci, titular de la consignataria Matteucci y Bardin .El martes comenzará el remate físico a las 11:00 hs. Saldrán a la venta 800 vacunos, se destacan 130 vaquillonas negras y coloradas ideales para futuras madres.La subasta estará a cargo del martillero Juan Wallace.