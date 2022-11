Gran remate de porcinos Cabañas San Vicente y La Fé será el sábado 12 de noviembre

Lo presentó en LU32 el martillero Mauricio Gourdon ,de la firma Ciasa S.A remates agropecuarios. Será el sábado 12 de noviembre por streaming, pantalla y presencial en Restaurant La Cabaña, ruta 226 km. 402 en Bolivar desde las 11 hs. Con la venta de 90 reproductores porcinos. Importantes plazos y cuotas.