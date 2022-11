Mas allá de la complicada situación que esta atravesando, este 2022 el campo también ha vivido momentos memorables

Así lo consideró en declaraciones a Radio Olavarría, el presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino. Habló también de su labor como dirigente y volvió a manifestar sus diferencias con ciertas políticas adoptadas por el gobierno. Dijo que hay que tener en claro que el campo es parte de la solución de los problemas del país