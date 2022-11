Encuentro de Talleres: Centenares de trabajadores con discapacidad en Estudiantes

Este viernes se desarrolla, con la organización de Crecer Juntos, Juntos por Vos y Talleres Protegidos de Olavarría, una jornada de deporte y cultura, que reúne a agrupaciones de toda la provincia y hasta a una que llegó desde Corrientes.