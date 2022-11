El ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó este viernes que es una "mentira que es magia bajar la inflación" y afirmó que su resolución vendrá de la mano de "política fiscal ordenada, acumulación de reserva y trabajo coordinado", en el acto de lanzamiento del programa Precios Justos, un acuerdo de precios que mantendrá a más de 1.700 productos con los mismos valores hasta febrero.



El titular del Palacio de Hacienda remarcó que Precios Justos le permitirá al Estado "recorrer un sendero a la baja en lo que más impacta en la vida de los argentinos que es la inflación".



"Resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación: esta se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido"Sergio Massa



Massa señaló que este nuevo acuerdo voluntario de precios que se extenderá hasta el 28 de febrero próximo, "resuelve uno de los problemas que tenemos en materia inflacionaria, no la inflación" ya que la misma –afirmó- "se resuelve con política fiscal ordenada, con acumulación de reservas y trabajo coordinado con las cadenas de insumo difundido".



En el acto de lanzamiento, desarrollado en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK), el ministro instó a las empresas de consumo masivo que no firmaron el acuerdo a que lo hagan para "no perder el mercado", ya que consideró que los consumidores se volcarán a los productos del mismo.





Según detalló el secretario de Comercio, Matías Tombolini, 102 empresas han manifestado su adhesión hasta el momento y anticipó que serán 114 al cierre de hoy y 125 para la semana que viene.



"Hay 1.788 productos que forman parte de la canasta de Precios Justos que van a tener el mismo precio hasta febrero", precisó el funcionario refiriéndose al grupo de productos que se mantendrá sin modificaciones en sus valores.





Por su parte, las empresas que ingresen al programa sólo podrán aumentar hasta un 4% mensual al resto de sus productos, abarcando así a otros 30.000, según señaló Massa.



Tombolini aseguró que el programa permitirá "garantizar el orden en los precios, previsibilidad y alivio en la mesa de los argentinos, abastecimiento, cuidar los dólares y evitar los abusos".



En la misma línea de Massa, afirmó que "no es un punto de llegada" sino "un punto de partida", y que permitirá "operar sobre las expectativas de inflación", tras tener "orden fiscal y acumulación de reservas".



Por otro lado, el funcionario subrayó la fiscalización que tendrá la iniciativa



El secretario dijo que los intendentes tendrán la "potestad" para fiscalizar el cumplimiento "a lo largo y a lo ancho de la Argentina".





Los detalles y objetivos de Precios Justos

El Ministerio de Economía estableció las condiciones y la modalidad que adoptará el programa Precios Justos, acuerdo que regirá por cuatro meses -desde el actual hasta febrero próximo-, a través de la Resolución 823/2022 publicada este viernes en el Boletín Oficial.



La nueva iniciativa –precisa la resolución- tendrá el objetivo de “garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad”, y se prolongará entre este mes y el 28 de febrero próximo.



En concreto, el acuerdo establece que los productos que se mantendrán con precios fijos y que ingresan al programa sostendrán un valor constante por los 120 días de vigencia del mismo, sin modificaciones.



En tanto, las empresas que se sumen al programa deberán comercializar al resto de sus productos –que no tendrán precios fijos- con un tope de aumento de 4% en noviembre respecto a los valores promedio de octubre, y con topes de la misma magnitud para el resto de los meses de vigencia tomando siempre como referencia el valor del mes anterior.



En todos los casos, las empresas que suscriban el convenio deberán vender los productos de forma “constante e ininterrumpida”, tomando en cuenta “el promedio de abastecimiento ocurrido en los últimos doce meses” y que las firmas “cuenten con los insumos necesarios a dicho efecto”.



Para ello, la resolución dispuso un esquema de control mediante el cual cada empresa deberá informar de forma mensual entre los días 1 y 10, el volumen total provisto a los supermercados de cada uno de los productos con precios fijos a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.



Por su parte, en caso de que las empresas no puedan proveer el producto por causas ajenas a las mismas, deberán informarlo a las 72 horas de tomar conocimiento de dichas causa y comercializar, en su lugar, algún producto sustituto y equivalente.



Del mismo modo, los supermercados también deberán informar bajo el mismo esquema los volúmenes solicitados al proveedor y los efectivamente recibidos.



Al igual que en otros programas gubernamentales, los productos que formen parte del programa estarán señalizados en las góndolas, folletería y plataformas digitales con el nombre Precios Justos, al igual que en las puertas de ingreso de los locales adheridos.



Las empresas caerán en una infracción en el caso de no ofertar los productos, no identificar con la señalética a, al menos, el 80% de los mismos; o en el caso que establezcan alguna restricción al número de venta por consumidor o grupo familiar.



También caerán en un incumplimiento si no responden “en tiempo y forma a los requerimientos de información”.

Foto: Victoria Egurza. para Telam