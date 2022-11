Ajedrez: Augusto Araña competirá en Termas de Río Hondo

Entre el 18 y el 21 del corriente mes, la Federación Argentina de Ajedrez, el Club de Ajedrez Caballo Blanco y Ajedrez Plus, organizan en Termas de Río Hondo - Santiago del Estero-, las Finales de los Campeonatos Argentinos de Ajedrez Amateur 2022 en las categorías Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300, absolutos tal como los define la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), donde se disputará la Copa Amerian Hotel Casino Carlos V