Sin Di María en cancha, se juega la Selección el pase a cuartos

NA - El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro luego de finalizar en la primera posición del Grupo C con seis unidades, producto de los triunfos ante México (2-0) y Polonia (2- 0), y una derrota ante Arabia Saudita en el debut (2-1).



Para este compromiso a todo a nada, el DT no contaría con la presencia de Ángel Di María, quien sufrió una contractura en el muslo de su pierna izquierda y no sería arriesgado: Alejandro "Papu" Gómez y Ángel Correa se perfilan para sustituirlo.



Si bien existe la posibilidad de que Lautaro Martínez o Leandro Paredes sean potenciales candidatos a ocupar el lugar de Di María, la realidad indica que el entrenador debería modificar el esquema en caso de que ingrese el mediocampista o modificar la posición Julián Álvarez para el que el delantero esté presente, algo que no estaría dispuesto a realizar con el poco descanso que tuvo el plantel.



En cuanto al resto del equipo, Emiliano Martínez será nuevamente el arquero, mientras que en la defensa darán una vez más el presente Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, quienes mostraron un gran nivel y brindaron seguridad ante Polonia.



En el mediocampo, Enzo Fernández revalidó la confianza que le dio Scaloni y será nuevamente el mediocampista, acompañado por Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Además, en la ofensiva Álvarez y Lionel Messi serán una fija y aguardarán hasta último momento quien será el encargado de acompañarlos.



Por su parte, Australia llega a esta instancia por segunda vez en su historia, ya que finalizó segunda en el Grupo D con seis unidades (Francia primera por diferencia de gol), producto de dos triunfos -Túnez y Dinamarca- y una derrota ante el vigente campeón del mundo.



El entrenador oceánico, Graham Arnold, apostaría nuevamente a su sistema táctico compuesto por dos líneas de cuatro que le brindan contención a su equipo y explota las bandas con las presencias de Mathew Leckie y Craig Goodwin.



En la delantera, de no mediar inconvenientes, utilizará por cuarto partido consecutivo la dupla conformada por Riley McGree y Mitchell Duke, quienes ostentaron un interesante nivel durante la Copa del Mundo.

Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Correa o Alejandro Gómez, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Australia: Mathew Ryan; Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Mathew Leckie, Jackson Irvine, Aaron Mooy, Craig Goodwin; Mitchell Duke y Riley McGree. DT: Graham Arnold.