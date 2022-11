Palmeras: 'Es un esfuerzo grande de la Municipalidad'

Rubén 'Cacho' Deicas encabezó una conferencia de prensa junto con el intendente Ezequiel Galli, y funcionarios del área, minutos antes de subir al escenario de la Fiesta Aniversario. Reconoció que se demoraron en venir tras el show suspendido del 2019. Por otro lado, destacó que ellos también tuvieron que cuidarse durante la pandemia. En cuanto a los trabajos con otros artistas y colaboraciones, afirmó que han descubierto a las personas que hay detrás de los artistas. 'Hay que moverse' respondió cuando se le consultó por la edad y las giras extensas. Adelantó grabaciones con Los Bybys, Cristian Castro, y el 'Puma' José Luis Rodríguez, ya en 2023.