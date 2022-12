'Con la cabaña tuvimos un año exepcional'

Lo dijo en LU32 Martín Tinello.El titular de cabaña Inambú, manifestó que tuvimos dos grandes campeones este año, uno en el Centenario y el otro en la Nacional Olavarría. Como dirigente de Angus , la actividad fue amplia. Cubrimos los remates de cabañas que auspicia la asociación y acompañamos a nuestros socios.