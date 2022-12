‘No sé de donde saldría plata como para tener un veranito el año que viene’

El intendente Ezequiel Galli realizó un balance del año con Luis Occhi y trató de proyectar lo que viene para el próximo. ‘Falta mucho para el año que viene’, aseguró, al responder en torno a su candidatura, que dijo, no está decidida aún.