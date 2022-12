Laprida: Torres terminará 2023 con 168 viviendas finalizadas

El intendente del vecino distrito atendió a LU32 este miércoles, luego de concretar un acto de entrega de 14 viviendas, junto al Ministro de Hábitat provincial y al titular del Instituto de la Vivienda. En otro punto del diálogo, sostuvo que la tormenta de este martes no ocasionó problemas, más allá de lo impactante de las imágenes viralizadas.