Macron sobrevivió a una moción de censura pero sigue la tensión por la reforma previsional

NA/ El gobierno del presidente Emmanuel Macron sobrevivió el lunes a una moción de censura en la Asamblea Nacional después de que eludiera a la Cámara baja para impulsar una revisión profundamente impopular del sistema de pensiones que retrasará la edad de jubilación, mientras seguían las protestas y la basura se acumulaba en París y otras ciudades, por una huelga de recolectores.

Unos 278 diputados votaron a favor de una moción tripartidista de no confianza, apenas por debajo de los 287 necesarios para que tuviera éxito. Una segunda moción de censura, presentada por el ultraderechista Agrupación Nacional (RN), no tuvo posibilidades de aprobarse ya que otros partidos de la oposición dijeron que no votarían a favor.

Una moción de censura exitosa habría hundido al Gobierno y anulado la legislación, que está establecida para elevar la edad de jubilación en dos años a 64.

Pero incluso después de haber derrotado la moción de censura, el fracaso de Macron para encontrar suficiente apoyo en el Parlamento para someter a votación su reforma del sistema de pensiones ha socavado su agenda reformista y debilitado su liderazgo, dicen observadores.

Los partidos de oposición también impugnarán el proyecto de ley en el Consejo Constitucional, que podría decidir anular una parte del mismo, si considera que viola la constitución.

En varias ciudades estallaron violentos disturbios, incluida la capital, París, y los sindicatos prometieron intensificar su movimiento, dejando a Macron ante el desafío más peligroso a su autoridad desde la revuelta de los "chalecos amarillos".

Sindicatos y manifestantes, enfadados con la reforma y con el hecho de que se adoptara sin votación, dijeron que seguirían con las huelgas y protestas. "Nos reuniremos de nuevo el jueves", dijo Helene Mayans, del sindicato de izquierda CGT, en una manifestación en París.