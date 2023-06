25 de Mayo: la Justicia suspendió la sesión por la Rendición de Cuentas, pero no cerró el Concejo

Foto: 25 Digital

Lo explicó el Concejal de Juntos, Ramiro Egüen en Radio Olavarría. Señaló que la decisión de hacer lugar a una medida cautelar, surge de un amparo solicitado por la composición anterior del Cuerpo que, tal como les sucede a ellos, no tenía acceso al Sistema RAFAM, para poder ejercer su función de contralor. Añadió que fue el oficialismo del Frente de Todos el que cerró, literalmente, el Concejo.