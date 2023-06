25 de Mayo: “La solución tiene que venir desde la Justicia”

Lo expresó Yamila Galdos, presidenta del bloque Frente de Todos de la ciudad bonaerense. Recordó en Radio Olavarría que a partir de una medida cautelar presentada por Juntos a un Juez, se logró suspender el tratamiento de la Rendición de Cuentas. Luego, contó, se emitió otra resolución que establecía que el Concejo quedaba “paralizado”.